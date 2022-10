Actia group : Vers un transfert sur Euronext Growth Paris

(CercleFinance.com) - Lors de son AG mixte du 2 décembre, Actia Group soumettra au vote de ses actionnaires, l'approbation du transfert de cotation de ses titres du marché d'Euronext Paris vers Euronext Growth Paris, via une procédure accélérée et sans émission d'actions nouvelles.



Ce projet vise à lui permettre d'être cotée sur un marché offrant un cadre adapté à sa taille et à sa capitalisation boursière. Elle devrait simplifier le fonctionnement d'Actia et diminuer les coûts relatifs à sa cotation, tout en permettant de bénéficier des attraits des marchés.



