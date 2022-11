Actia group : La croissance ralentit au 3ème trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Actia Group a réitéré mardi son objectif d'une croissance de plus de 10% de son chiffre d'affaires cette année malgré un contexte économique jugé moins porteur.



Le fabricant de composants électroniques indique que son activité a progressé de 7,7% à 110,7 millions d'euros au 3ème trimestre, marquant un net ralentissement en comparaison de sa croissance de 14,9% au 1er semestre.



Le groupe industriel explique cette décélération par un environnement 'toujours très complexe' pour ce qui concerne l'approvisionnement en composants, sans amélioration visible depuis le début de l'année.



Cette situation génère selon lui des retards de production significatifs, ainsi que des niveaux de stocks élevés.



Son activité automobile - qui génère 86% du chiffre d'affaires - a ainsi signé une croissance limitée de 6,3% au troisième trimestre du fait de ces pénuries.



Sur les neuf premiers mois de l'année, Actia a enregistré un chiffre d'affaires de 359,2 millions d'euros, ce qui correspond à une croissance de 12,6%.



Dans son communiqué, le groupe souligne que son objectif de croissance pour 2022 tient compte de l'absence d'amélioration des approvisionnements en composants, qui continue de freiner ses performances.



Il note malgré tout qu'en dépit d'un contexte économique pouvant conduire à une baisse de la demande, la quasi-totalité de ses clients maintient un fort niveau de commandes.



Sur la base de cette très forte activité commerciale, l'entreprise toulousaine réitère son objectif de plus de 800 millions d'euros de chiffre d'affaires à une échéance de quatre ans.



