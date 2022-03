Actia group : Entouré après l'annonce de projets de cessions

(CercleFinance.com) - Actia Group s'envole de 18% après l'annonce par le groupe, en marge de ses résultats annuels, qu'il est en train de concrétiser deux opérations de cession d'activités non stratégiques de la division automotive.



Ces deux opérations portent d'une part sur l'activité contrôle technique & équipements de garage (115 salariés et 21 millions d'euros de CA estimé en 2021) et d'autre part sur la division power (200 salariés pour un CA 2021 estimé de 22,3 millions).



Entrées en phases de discussion exclusive, ces opérations devraient permettre de réduire l'endettement d'environ 70 millions d'euros. Elles restent sujettes aux négociations relatives à la documentation juridique et à l'approbation des autorités compétentes.



