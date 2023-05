Actia group : Croissance de 21% du CA au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Actia Group annonce que son activité du premier trimestre 2023, à 138,2 millions d'euros, a enregistré une progression de 20,8% qui témoigne du bon niveau de carnet de commandes du groupe spécialisé dans l'électronique embarquée.



Toujours soumise à des tensions sur les approvisionnements qui se concentrent maintenant sur quelques familles de composants, Actia n'a pas encore retrouvé un fonctionnement nominal en production, mais affirme avoir pu limiter les impacts sur ses clients.



Sans pouvoir à ce stade envisager une amélioration significative des approvisionnements d'ici la fin de l'année, Actia maintient son objectif d'une croissance de plus de 15% et vise, à échéance fin 2025, un chiffre d'affaires de plus de 800 millions d'euros.



