Actia group : Croissance de 12% du CA annuel

(CercleFinance.com) - Actia Group affiche une croissance de 12,1% avec un chiffre d'affaires de 499,8 millions d'euros pour l'ensemble de 2022, en tenant compte des retraitements IFRS pour la cession de la division power réalisée le 1er août dernier.



'L'investissement permanent du groupe dans ses métiers et savoir-faire, sans interruption malgré les crises traversées, a permis à tous les segments de marché d'Actia de progresser et d'absorber l'arrêt du contrat significatif avec Volvo Car', souligne le groupe d'électronique.



Actia estime que son portefeuille de clients et son carnet de commandes sur les prochaines années lui permettent de viser de dépasser, à horizon fin 2025, les 800 millions d'euros de chiffre d'affaires. Pour 2023, il pourrait enregistrer une croissance de plus de 15%.



