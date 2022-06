Actia group : Accord pour la cession d'Actia Power

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Plastic Omnium indique avoir signé un accord avec le groupe Actia en vue d'acquérir 100% de sa division Actia Power pour une valeur d'entreprise de 52,5 millions d'euros, accord qui fait suite à l'entrée en négociation exclusive annoncée le 29 mars dernier.



Actia Power est spécialisée dans la conception, la fabrication de batteries embarquées, d'électronique de puissance et de systèmes d'électrification destinés à la mobilité électrique des camions, bus, cars, trains et engins de chantier.



Basée à Toulouse, cette division emploie actuellement 200 salariés en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis, et a réalisé l'année dernière un chiffre d'affaires de 22 millions d'euros.



Les prochaines semaines vont être consacrées à finaliser la documentation juridique et à lever des conditions suspensives mineures en vue d'aboutir à un closing au milieu de l'été. Les recettes seront utilisées pour désendetter Actia à hauteur d'environ 50 millions d'euros.



