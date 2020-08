Accor : Oddo confirme son opinion et l'objectif

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe a confirmé que la reprise progressive de l'activité est tirée par la clientèle domestique (c.70% des clients du groupe en moyenne) et loisirs.



' En France (c.20% de l'EBIT), Paris et sa périphérie (c.50% de l'EBIT en France) restent en retrait, pénalisées par l'absence de touristes internationaux, alors que les villes du littoral enregistrent de bonnes tendances ' indique Oddo.



' Cependant, la visibilité reste très limitée, alors que 57% des réservations se font actuellement une semaine avant le séjour (vs 45% en 2019 en Europe) '.



' A court terme, Accor anticipe une baisse de la clientèle Corporate de l'ordre de -25/30% jusqu'à l'été 2021 (restrictions des voyages pour des raisons sanitaires principalement). Sur le long terme, les volumes pourraient être impactés à hauteur de -10/15% pour le segment Corporate en hôtellerie ' rajoute le bureau d'analyses.



Oddo confirme son opinion à l'achat avec un objectif inchangé à 31.0 E. ' Bien que la reprise soit lente, nous maintenons notre recommandation Achat, en raison de fondamentaux que nous jugeons solides et qui seront dans l'ensemble inchangés en sortie de crise ' indique Oddo.



