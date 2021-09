Abbvie : Partenariat avec Regenxbio

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - AbbVie et Regenxbio annoncent un partenariat visant à développer et à commercialiser RGX-314, une thérapie génique potentielle pour le traitement de la DMLA humide, de la rétinopathie diabétique (DR) et d'autres maladies chroniques de la rétine.



RGX-314 est actuellement évalué chez des patients atteints de DMLA humide dans le cadre d'un essai pivot utilisant l'administration sous-rétinienne, et chez des patients atteints de DMLA et de DR humides dans deux essais cliniques de phase II distincts.



AbbVie versera à Regenxbio un paiement initial de 370 millions de dollars ainsi que jusqu'à 1,38 milliard en paiements d'étapes potentiels. Ils se partageront les bénéfices des ventes aux États-Unis et AbbVie versera à Regenxbio des redevances sur celles hors États-Unis.



AbbVie dirigera la fabrication pour l'approvisionnement commercial hors États-Unis. La transaction devrait être conclue d'ici fin 2021, sous réserve des conditions de clôture habituelles, y compris les approbations réglementaires applicables.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.