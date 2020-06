AB SCIENCE : Nouvelle opération à l'achat

(BFM Bourse) - Nos analystes ont repéré une excellente configuration graphique sur l'action AB SCIENCE, que les investisseurs les plus actifs pourront travailler, sur les niveaux de cours actuels.

NB: les investisseurs actifs qui ont suivi notre conseil sur cette même valeur en date du 21/04 pourront conserver leur position en actualisant l'objectif et le stop de protection.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'analyse graphique en données quotidiennes de l'action AB SCIENCE permet d'identifier une tendance haussière à moyen terme, qui n'a pas été remise en cause avec le récent décrochage boursier qui a connu son paroxysme le 16 mars. Sur le plan des indicateurs de tendance, la moyenne mobile à 100 jours (en orange), très rapidement reconquise, fait office de support pour les cours. Depuis le 17 mars, le titre alterne les prises de hauteur courtes et intenses et les saines phases de consolidation. L'une de ces phases, à plat, se terminent actuellement dans une volatilité devenue réduite.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnés, notre avis est haussier sur l'action AB SCIENCE à court terme.

Les investisseurs actifs prendront position à l'achat sur le titre AB SCIENCE au cours de 9.160 € avec un objectif à 10.990 € en ligne de mire. Ils protégeront leur capital en plaçant un stop à 8.490 €.

Le conseil AB SCIENCE Positif 9.160 € Objectif : 10.990 € Potentiel : +19.98 % Stop : 8.490 € Résistance(s) : 10.000 / 11.000 / 12.000 Support(s) : 9.000 / 8.300 / 6.910

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime