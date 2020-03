Ab science : Levée de 12,3 millions d'euros

(CercleFinance.com) - AB Science annonce avoir levé plus de 12,3 millions d'euros grâce au succès d'un placement privé, à l'exercice de BSA et à la mise en oeuvre d'une option de financement visant à mobiliser le crédit impôt recherche 2019 de manière anticipée.



Le produit net de de ces trois opérations, estimé en tout à environ 12 millions, sera utilisé par la société biopharmaceutique française pour ses besoins généraux et pour financer son programme de développement clinique.



