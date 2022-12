Ab inbev : Le titre chute, un analyste abaisse son conseil

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre chute de près de 3% en fin de séance. Credit Suisse a annoncé jeudi avoir dégradé son opinion sur le titre AB InBev, ramenée de 'neutre' à 'sous-performance' avec un objectif de cours de 61 euros.



Dans une note sectorielle, le bureau d'études explique s'inquiéter de l'impact de la remontée des coûts de financement sur le bénéfice par action (BPA) du brasseur, mais aussi de la prime de 20% que son PER affiche aujourd'hui vis-à-vis de ses comparables.



L'analyste note que le secteur européen des boissons s'est dévalorisé de 10% par rapport aux valeurs de la consommation en 2022, alors qu'il s'attend à ce qu'il fasse preuve de résistance en 2023 grâce aux hausses de prix et à la bonne tenue des marchés émergents et des Etats-Unis.



Credit Suisse note toutefois que les investisseurs affichent leurs inquiétudes quant à un risque de déception au niveau des volumes du côté des brasseurs.



Au sein du sous-secteur, sa valeur préférée ('top pick') est aujourd'hui Heineken.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.