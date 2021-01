Ab inbev : Jefferies maintient son conseil sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies a maintenu son conseil 'd'achat' sur les actions d'Anheuser-Busch InBev, affirmant que le plus grand brasseur du monde est 'favorablement positionné pour la reprise'.



'Nous nous attendons à ce que la dynamique des parts de marché continue d'évoluer dans la bonne direction sur les marchés clés, ce qui répond à un moment de baisse dans l'histoire des actions', a indiqué l'analyste américain dans une note.



Jefferies avertit que la nature de cette pandémie entraîne un 'arrêt du démarrage de la reprise', ce qui pourrait retarder le rythme du rebond.



'Cependant, les actions se négocient dans un contexte pessimiste après la crise, ce qui nous semble trop négatif', souligne-t-il.



L'objectif de cours de 70 euros offre une hausse de 20 %, la reprise et le désendettement devenant 'visibles', a ajouté Jefferies.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.