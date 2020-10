Ab inbev : Bank of America est neutre sur la valeur

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Bank of America a repris sa couverture sur les actions d'AB InBev avec une recommandation 'neutre', fixant un objectif de cours de 55 euros sur l'action.



Dans une note de recherche, la société de courtage a déclaré que l'environnement est devenu plus difficile pour le plus grand brasseur du monde, avec une concurrence accrue sur plusieurs marchés clés et des perspectives incertaines dans la plupart des pays d'Amérique latine.



Dans ce contexte, nous pensons qu'AB InBev connaîtra une croissance inférieure à celle de ses pairs à moyen terme, et qu'il faudra peut-être plus de temps pour que ses bénéfices se remettent du creux du premier semestre indique le bureau d'analyses.



La BofA a repris la couverture du secteur des boissons avec un biais positif en particulier sur Coca-Cola et Carlsberg.



