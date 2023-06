2crsi : Le fabricant de serveurs informatiques 2CRSI creuse ses pertes en 2022-2023

(BFM Bourse) - Le fabricant strasbourgeois de serveurs informatiques a publié des comptes dégradés au titre de son exercice décalé 2022-2023. 2CRSi n'avance aucune perspective chiffrée pour la suite et attend la cession de sa filiale Boston Limited pour présenter ses objectifs financiers au marché.

La fin du mois de juin n'est décidément pas favorable à 2CRSi. Fin juin 2022, le groupe strasbourgeois avait annoncé un report de ses comptes annuels 2021-2022 à une date indéterminée, avant de finalement livrer sa copie... le 11 juillet suivant.

Cette année, 2CRSi aurait espéré mieux pour finir la semaine et ce premier semestre boursier. Le fabricant strasbourgeois de serveurs informatiques plonge de 9,7% à 1,575 euro, vendredi vers 15h30. Le marché sanctionne lourdement la teneur des résultats pour son exercice allant du 1er mars 2022 au 28 février 2023. La déception était telle que le titre a même inscrit un plus bas historique à 1,39 euro dès les premiers échanges.

Le concepteur et constructeur de solutions informatiques éco-énergétiques haute performance a en effet fait état d'un excédent brut d’exploitation (Ebitda) qui s'est nettement contracté à 1,7 million d'euros, après 8,4 millions d'euros en 2021-2022, pour un chiffre d'affaires déjà connu, stable à 184,4 millions d'euros. La marge correspondante suit la même direction et ressort à 0,9% à fin février, contre 4,6% en 2021-2022.

Inflation et pénuries de composants

Le groupe attribue cette dégradation de la rentabilité à "un contexte particulièrement exigeant, marqué par des pressions inflationnistes et des pénuries persistantes de composants, freinant notre dynamique commerciale malgré un intérêt croissant de nos solutions technologiques à l’échelle internationale".

Le reste du compte de résultats témoigne des difficultés à 2CRSI à redresser la barre. Déjà en pertes en 2021-2022 à hauteur de 1,1 million d'euros, le groupe a creusé nettement son déficit à 11,6 millions d'euros à fin février 2023.

Si le compte de résultats ne donne pas entière satisfaction, les investisseurs peuvent un peu se consoler sur l'état du bilan. Ce dernier s'est légèrement assaini avec une dette financière - hors dette de location - qui a été ramenée de 55,3 millions d'euros à fin février 2022 à 53,5 millions d'euros à fin février 2023. Du côté de la trésorerie, celle-ci a augmenté de 36% à 6,4 millions d'euros en 2022-2023.

2CRSi s'attend à ce que sa situation financière s'améliore "significativement" au cours des prochains mois avec la cession de son activité distribution, Boston Limited, à une filiale de l'américain Source Code. Le groupe strasbourgeois en avait fait l’acquisition en novembre 2019 et son intégration dans le périmètre de 2CRSi avait permis à ce dernier de tripler de taille à 184 millions d'euros fin février 2023.

Désendettement en vue

"Cependant, même si une part majoritaire du chiffre d'affaires du Groupe 2CRSi est réalisée par Boston Ltd, son intégration au groupe a été marquée par des défis opérationnels et logistiques inattendus et induits par les pénuries de composants, le Brexit et les crises du Covid", expliquait alors 2CRSi.

Le groupe indique que le produit de la vente de Boston Limited sera affecté en priorité au désendettement et au renforcement des capitaux propres qui s'établissaient à 27,8 millions d'euros à fin février 2023. Les actionnaires ne seront pas oubliés pour autant et récolteront eux aussi "les fruits de la vente" de cette activité distribution. 2CRSi proposera au conseil d’administration de soumettre au vote de sa prochaine assemblée générale, le versement d'un dividende exceptionnel de 0,20 euro.

Sur le front des perspectives, 2CRSi n'a pas formulé d'indications précises. Le groupe attend la cession de Boston Limited, prévue en juillet 2023, pour fournir au marché une nouvelle feuille de route. Il annoncera à cette occasion des objectifs financiers actualisés pour prendre en compte la sortie de Boston Limited du périmètre de 2CRSI.

Sabrina Sadgui - ©2023 BFM Bourse