2crsi : Va céder Boston Limited à Source Code

(CercleFinance.com) - 2CRSi annonce avoir conclu un accord avec une filiale de Source Code, opérateur américain dans le secteur des solutions d'infrastructures informatiques, pour la vente de sa participation dans le spécialiste de la distribution informatique, Boston Limited.



En novembre 2019, 2CRSi avait fait l'acquisition de Boston Limited avec comme objectif de créer 'd'importantes synergies'. Le chiffre d'affaires du Groupe 2CRSi était d'ailleurs passé de 65 ME en 2018 à environ 184 ME pour l'exercice clos fin février 2023.



'Cependant, même si une part majoritaire du chiffre d'affaires du Groupe 2CRSi est réalisée par Boston Ltd, son intégration au Groupe a été marquée par des défis opérationnels et logistiques inattendus et induits par les pénuries de composants, le ' Brexit ' et les crises du Covid', note 2CRSi.



Ainsi, le Conseil d'Administration a émis un avis favorable à cette offre d'acquisition de Source Code sur Boston Limited, convaincu que cette opération est créatrice de valeur tant pour Boston que pour le périmètre historique de 2CRSi.



L'opération a déjà obtenu toutes les autorisations nécessaires des autorités de contrôle compétentes. La clôture devrait avoir lieu en juillet 2023 et le produit de la vente sera affecté en priorité au désendettement et au renforcement des capitaux propres du Groupe 2CRSi.







