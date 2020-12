2crsi : Salué après une commande aux Etats-Unis

(CercleFinance.com) - 2CRSi s'adjuge 7% après l'annonce par le fournisseur de serveurs informatiques, qu'il a été choisi par Coin Citadel, société américaine spécialisée dans la crypto-monnaie et la blockchain, afin de lui fournir une puissance de calcul verte supplémentaire.



Il lui a proposé des serveurs Octopus 1.4 dotés de 2 processeurs (CPU) et de 4 cartes graphiques (GPU). La puissance de calcul CPU/GPU supplémentaire doublera la capacité dont dispose Coin Citadel actuellement et complétera celle de ses mineurs ASIC.



Cette première commande représente un montant total de près de six millions de dollars. Conformément aux modalités du contrat, les nouveaux serveurs seront livrés avant la fin du mois de janvier 2021.



