2crsi : Résultats annuels et projet de transfert

(CercleFinance.com) - 2CRSi publie au titre de son exercice 2021-22 une perte nette de 1,1 million d'euros, réduite par rapport à celle de 4,3 millions de 2020-21, ainsi qu'une marge opérationnelle courante en amélioration de 50 points de base à 0,8%.



Le concepteur et constructeur de solutions informatiques écoénergétiques haute performance a aussi amélioré sa marge d'EBITDA, de 10 points de base à 4,6%, pour un chiffre d'affaires en croissance de 12,4% à 183,6 millions.



Par ailleurs, 2CRSi annonce qu'un projet de transfert sur Euronext Growth Paris sera proposé à son assemblée générale du 31 août, pour 'être coté sur un marché plus approprié à sa taille, sa capitalisation boursière et son profil, avec un fonctionnement simplifié'.



