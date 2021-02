2crsi : Remporte pour 15M$ de contrats auprès du CERN

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - 2CRSi annonce avoir remporté plusieurs contrats, en direct et via des revendeurs partenaires, dans le cadre d'appels d'offres organisés par le CERN (Organisation européenne pour la recherche nucléaire), pour un chiffre d'affaires total excédant 15 millions de dollars.



Ces contrats portent sur la fourniture de milliers de serveurs de calcul équipés de processeurs AMD EPYCTM ainsi que de systèmes de stockage JBoD, afin de soutenir les derniers projets scientifiques de l'Organisation.



En optimisant les temps de calcul, les nouveaux serveurs et la capacité de stockage fournis par le Groupe 2CRSi contribueront à relever les nombreux défis à venir.



En raison des contraintes imposées par le contexte sanitaire, les livraisons ne pourront commencer qu'au mois d'avril, précise 2CRSi.



Par conséquent, le Groupe s'attend à comptabiliser le chiffre d'affaires afférent lors de l'exercice 2021-22 (clos le 28 février 2022).



