2crsi : Perte nette creusée en 2022-23

(CercleFinance.com) - 2CRSi publie un résultat net part du groupe négatif à hauteur de -11,6 millions d'euros pour l'exercice écoulé, contre une perte de 1,1 million pour le précédent, mais un EBITDA resté positif à 1,7 million d'euros, contre 8,4 millions un an auparavant.



Le constructeur de serveurs informatiques écoénergétiques haute performance met en avant 'un contexte de pénurie de composants et d'inflation qui pèse transitoirement sur la rentabilité', tandis que son chiffre d'affaires s'est montré stable à 184,4 millions.



Pour le nouvel exercice, 2CRSi entend accélérer sa transformation commerciale tout en maintenant une stricte discipline en matière de maîtrise des coûts. Il confirme par ailleurs qu'il sera proposé au conseil d'administration un dividende exceptionnel de 0,20 euro.



