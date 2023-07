2crsi : Entouré après une cession finalisée

(CercleFinance.com) - 2CRSi bondit de 15% après la finalisation de la cession de sa participation dans Boston Limited, spécialiste de la distribution informatique, à une filiale de Source Code, opérateur américain dans le secteur des solutions d'infrastructures informatiques.



Le produit de la cession a été affecté en priorité au désendettement et au renforcement des capitaux propres, mais une partie sera utilisée pour distribuer un dividende exceptionnel de 0,20 euro par action ordinaire, qui sera soumis à l'AG du 31 août.



'La cession de cette activité constitue une étape majeure pour 2CRSi dans le recentrage sur son coeur de métier historique, la conception et la fabrication de serveurs', selon le groupe, qui détaillera prochainement sa nouvelle feuille de route.



