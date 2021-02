2crsi : Entouré après un contrat majeur avec une banque

(CercleFinance.com) - L'action 2CRSi s'envole de 12%, le concepteur et constructeur de serveurs informatiques ayant été sélectionné par 'un groupe bancaire français d'envergure mondiale' pour fournir une solution de calcul haute performance et éco-énergétique.



Dans une logique de fiabilité, de proximité et de souveraineté, la plateforme sera hébergée dans un datacenter situé en Ile-de-France et exploité par Green Data, filiale conjointe de Azur Datacenter et 2CRSi.



Ce contrat prévoit la mise à disposition de l'infrastructure de serveurs pendant une durée de cinq ans. Il se matérialisera par un chiffre d'affaires intégralement reconnu et encaissé à la mise en service des serveurs, prévue avant fin février 2021.



