2crsi : Contrat cadre sur trois ans pour Boston Allemagne

(CercleFinance.com) - 2CRSi, constructeur de serveurs informatiques écoénergétiques haute performance, annonce que sa filiale Boston Allemagne a remporté un contrat cadre sur trois ans pour un montant ferme de 14,8 millions d'euros avec un acteur majeur des services de logistique.



Ce client a choisi Boston Servers and Storage pour soutenir une utilisation croissante de technologies d'edge computing et d'intelligence artificielle. Le contrat porte sur des équipements spécifiques associés à des services managés.



La solution, basée sur les dernières technologies Intel et Nvidia, garantit un haut niveau de performance et d'efficacité, ainsi qu'une prise en charge de nouveaux types d'architectures de sécurité. 2CRSi prévoit de livrer la première tranche du contrat sous trois mois.



