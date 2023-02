2crsi : Accord avec CGG en vue d'une offre conjointe

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - CGG et 2CRSi annoncent la signature d'un accord stratégique pour une nouvelle offre conjointe HPC (calcul à haute performance) et IA (intelligence artificielle) en tant que service (HPCaaS) pour répondre aux besoins des clients HPC et IA.



Ils allieront ainsi l'expertise de CGG dans l'exploitation de centres de calculs HPC optimisés pour des environnements de production et la compétence de 2CRSi dans la conception et la construction de serveurs informatiques écoénergétiques haute performance.



Pour 2CRSi, cet accord est une opportunité d'ouvrir de nouveaux canaux pour le déploiement de ses serveurs HPC écoénergétiques, notamment en immersion, mais également d'offrir à ses clients les avantages de l'expertise de pointe de CGG.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.