Wolters kluwer : Lancement d'applications de planification

(CercleFinance.com) - Le groupe Wolters Kluwer annonce ce mercredi le lancement des applications cloud de planification CCH Tagetik Smart NOW, pour aider les entreprises à gérer leur activité dans le climat économique actuel.



'Wolters Kluwer CCH Tagetik adapte son offre aux besoins des directions financières pour les aider à gérer leur activité dans un contexte économique flou et confirme ainsi sa position de partenaire privilégié. Ces nouvelles applications fourniront aux entreprises des solutions de planification prêtes à l'emploi leur permettant d'évaluer l'impact de la pandémie et leur offrant davantage d'agilité et de confiance dans leur processus de planification', indique le groupe.



CCH Tagetik Smart NOW prend ainsi en charge la planification des flux de trésorerie, la planification ajustée aux risques, la planification fondée sur des drivers, la planification des effectifs et la planification des investissements



