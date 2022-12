Wolters kluwer : Acquisition dans l'intelligence artificielle

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Wolters Kluwer a annoncé vendredi l'acquisition de Della AI, une société ayant développé une nouvelle génération d'intelligence artificielle à destination des avocats et des juristes.



La technologie conçue par Della AI, basée sur le traitement automatique du langage (NLP), permet aux professionnels de passer en revue les contrats plus rapidement afin de consacrer plus de temps aux tâches juridiques.



Créée en 2018, l'entreprise emploie aujourd'hui 16 personnes dans des bureaux répartis à Londres et à Paris.



Elle est désormais appelée à rejoindre l'activité de logiciels juridiques du groupe néerlandais d'édition d'informations professionnelles, baptisée 'Wolters Kluwer Legal & Regulatory'.



Les termes financiers de l'acquisition n'ont pas été dévoilés, mais Wolters Kluwer dit s'attendre à générer une rentabilité des capitaux investis (ROIC) supérieure à son coût moyen du capital (8%) à un horizon de trois à cinq ans.



La transaction ne devrait avoir, en revanche, aucun impact notable sur ses résultats financiers.



