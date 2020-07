Wendel : Perte de 279,3 ME au 1 er semestre 2020

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe est en baisse de - 10,2 % à 3 592,6 ME au 1er semestre 2020 et la croissance organique est négative, à - 9,5 %.



L'Actif Net Réévalué au 30 juin 2020 est à 6 191 ME, en progression de 17,3 % par rapport au 31 mars 2020 et en baisse de 16,7 % depuis le début de l'année.



Le résultat net total affiche une perte de 279,3 ME au 1 er semestre 2020, contre un bénéfice de 98,6 ME au 1 er semestre 2019. En part du Groupe, la perte est de 203,7 ME, à comparer à une perte de 18,2 ME au 1 er semestre 2019.



' La contribution totale des sociétés de portefeuille a été négativement impactée par les périodes de confinement, à l'exception de Constantia Flexibles et Cromology qui affichent une contribution en hausse par rapport à l'an dernier, tandis que les frais financiers et opérationnels de Wendel ont baissé de 14,8 ME ' indique le groupe.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur WENDEL en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok