Wendel : Pas d'actions cédées dans l'IPO d'IHS Holding

(CercleFinance.com) - Wendel, qui détient 21,4% du capital d'IHS Holding, a annoncé lundi qu'il ne céderait pas d'actions dans le cadre de l'introduction en Bourse de l'opérateur indépendant de tours télécoms.



L'annonce du groupe d'investissement français intervient alors qu'IHS a dévoilé ce matin les modalités de son projet d'entrée en Bourse à New York.



IHS a déclaré viser une fourchette de prix entre 21 et 24 dollars par action, sur la base de 18 millions d'actions à émettre tandis que les actionnaires existants céderont 4,5 millions de titres.



En cas d'exercice de l'option de surallocation et de prix dans le haut de la fourchette, l'opération pourrait atteindre un total de 621 millions de dollars.



Pour mémoire, Wendel a investi près de 830 millions de dollars au sein de la société entre 2013 et 2016 au travers de cinq augmentations de capital.



