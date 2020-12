Wendel : Oddo relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo tient à apporter quelques nuances à un article paru dans le JDD et mettant en avant les difficultés supposées au sein du groupe Wendel.'Reprocher une prudence excessive en pleine crise sanitaire nous parait étrange...', indique l'analyste pour qui 'le fait d'entrer dans la crise du COVID avec un bilan très sain (LTV 2019 de 6% et 1.9 MdE de liquidité) n'était pas forcément une mauvaise chose, en particulier quand on se souvient de la structure financière de Wendel lors de son entrée dans la crise de 2008...'



Concernant les critiques quant à baisse de valeur de l'action, Oddo rappelle que 'une valorisation précautionneuse des participations n'influe en rien la capacité à faire une cession sur la base d'une valorisation plus élevée'.



Oddo maintient finalement sa recommandation d'achat sur le titre et relève son objectif de cours à 110 euros, contre 90 euros précédemment.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.