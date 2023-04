Wavestone : Stifel initie une couverture à achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel initie une couverture de Wavestone avec une recommandation 'achat' et un objectif de cours de 55 euros, impliquant un potentiel de hausse de l'ordre de 22% pour le titre de ce cabinet de conseil en transformation numérique.



'Comparé aux entreprises de services informatiques, ses plus proches pairs s'adressant au segment de l'externalisation et dans une moindre mesure au segment consulting, la valorisation de Wavestone devrait se situer dans la gamme supérieure', juge-t-il.



'Nous pensons que l'entreprise est en position de doubler son BPA dans cinq à six ans, largement grâce à la croissance externe', estime le broker, pour qui l'historique du groupe 'parle pour lui-même'.



