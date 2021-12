Wavestone : Oddo relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur Wavestone, titre figurant dans sa liste 'Convictions Nextcap', avec un objectif de cours relevé de 54 à 59 euros sur la base de ses nouvelles prévisions pour le cabinet de conseil.



Après des résultats semestriels jugés 'impressionnants', nettement au-dessus de ses attentes et qui incitent Wavestone à relever ses guidances pour 2021, le bureau d'études révise en hausse ses attentes, de respectivement 16% et 8% sur les BPA 2021 et 2022.



'Le plan 2025 confirme les orientations stratégiques, et les guidances à court/moyen terme sont ambitieuses et permettent de matérialiser le potentiel opérationnel de Wavestone', juge l'analyste qui considère en outre la valorisation 'raisonnable'.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.