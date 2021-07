Wavestone : Croissance de 22% du CA au 1er trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Wavestone indique avoir réalisé un chiffre d'affaires de 115,2 millions d'euros au titre de son premier trimestre 2021-22 (du 1er avril au 30 juin 2021), en progression de 22% (+21% à taux de change et périmètre constants).



Le cabinet précise que son taux d'activité s'est amélioré de sept points à 78% sur le trimestre, un niveau supérieur à l'objectif annuel de 75%, et que son taux journalier moyen sur le trimestre s'est établi à 842 euros.



Revendiquant un carnet de commande de 4,3 mois à fin juin, contre 4,1 mois au 31 mars, Wavestone confirme ses objectifs pour l'exercice 2021-22 d'un chiffre d'affaires de 460 millions d'euros et d'une marge opérationnelle courante de l'ordre de 13%.



