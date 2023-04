Wavestone : Bien orienté avec des propos de broker

(CercleFinance.com) - Wavestone s'adjuge plus de 2% avec l'aide de propos favorables de Stifel qui initie une couverture avec une recommandation 'achat' et un objectif de cours de 55 euros, sur le titre de ce cabinet de conseil en transformation numérique.



'Nous pensons que l'entreprise est en position de doubler son BPA dans cinq à six ans, largement grâce à la croissance externe', estime le broker dans le résumé de sa note, ajoutant que l'historique du groupe 'parle pour lui-même'.



