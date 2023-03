Wavestone : Abaisse son objectif de marge, chute du titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Wavestone a abaissé jeudi sa prévision de marge opérationnelle annuelle dans un environnement de marché jugé 'moins porteur' car marqué par davantage d'attentisme de la part des donneurs d'ordres.



Le cabinet de conseil dit intégrer en conséquence une dose de 'prudence' dans son objectif de rentabilité pour l'exercice 2022/23, qui se clôturera fin mars, visant désormais une marge opérationnelle courante annuelle de l'ordre de 14,5%, contre 15% initialement.



Le marché a réagi négativement à cette annonce, le titre perdant ainsi plus de 10% à l'approche de la mi-journée, ce qui ne l'empêche pas d'afficher encore près de 5% de hausse depuis le début de l'année.



Dans son communiqué, le spécialiste de la transformation des entreprises explique que son activité n'a pas été assez dynamique pour lui permettre d'absorber de manière optimale les nombreuses arrivées de nouveaux collaborateurs.



Pour mémoire, le cabinet a recruté à un rythme particulièrement soutenu tout au long de l'exercice et prévoit de dépasser sensiblement son plan de marche annuel de 1000 recrutements bruts.



Conséquence, le taux d'activité du 4ème trimestre 2022/23 (période de janvier à mars 2023) devrait ainsi s'inscrire en recul par rapport aux neuf premiers mois de l'exercice, c'est-à-dire 74%.



L'objectif d'un chiffre d'affaires annuel consolidé supérieur à 525 millions d'euros, tenant compte de la consolidation de PEN Partnership et de Coeus Consulting, est pour sa part confirmé.



