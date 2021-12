Wavestone : Avec des besoins en consultants qui explosent, Wavestone empile les records

(BFM Bourse) - Le cabinet de conseil spécialisé dans la transformation des entreprises a connu un vif regain d'activité au premier semestre de son exercice décalé, faisant notamment ressortir une marge opérationnelle courante de 14,6%, contre 7,7% un an auparavant. Wavestone pèse désormais plus d'un milliard d'euros.

Wavestone impressionne le marché, qui lui rend bien. Avec un gain de 8,2% à 53,8 euros, le titre du groupe qui se targue d'être "parmi les leaders indépendants du conseil en Europe" affiche l'une des meilleures performances de l'ensemble de la cote tricolore. Ce bond permet à Wavestone (ex-Solucom), qui place des consultants (en management, pour le digital ou l'innovation) auprès de ses entreprises clientes, de franchir le milliard d'euros symbolique de valorisation boursière et d'atteindre un nouveau sommet historique en Bourse.

Il survient après la publication "d'excellents résultats semestriels, nettement au-dessus de nos anticipations" souligne Jean-Pierre Tabart, analyste chez Midcap Partners en charge de la valeur, qui relève sa cible de 49 à 60 euros en réaction.

Entre avril et septembre (ce qui correspond au premier semestre pour l'entreprise, dont l'exercice décalé se termine fin mars), Wavestone a enregistré 217,8 millions de revenus, en hausse de 17% sur un an, et de 12% par rapport au 1er semestre 2019/20, avant la crise sanitaire. Le résultat opérationnel fait plus que doubler (+122% à 31,8 millions d'euros), "faisant ressortir un taux de marge opérationnelle courante de 14,6% (contre 7,7% un an plus tôt et 10,6% deux ans plus tôt)", relève Jean-Pierre Tabart. "Wavestone a profité de la très bonne orientation de ses taux d’activité (78%), au-dessus de leur niveau normatif (75%), et d’un meilleur amortissement de ses frais généraux grâce aux économies réalisées (locaux, déplacements, etc.)" poursuit-il. "Nous avons bénéficié d'un marché porteur avec le lancement de nombreux grands projets de transformation, générant une demande accrue de prestations de conseil" ajoute le groupe.

Limiter un turnover en progression

Quant au niveau record de rentabilité opérationnelle pour un 1er semestre, il témoigne selon Wavestone "de la bonne orientation de l'activité mais également de charges opérationnelles contenues, malgré l'accélération des dépenses en matière de recrutement et de ressources humaines". "Le cabinet bénéficie notamment de la réduction de la surface de ses locaux décidée dans le cadre du projet Smartworking@Wavestone" peut-on lire dans le communiqué. Wavestone précise pouvoir compter sur 3.476 collaborateurs à fin septembre, soit 23 de plus que six mois plus tôt. À la même date, le turn-over s'élevait à 15% sur douze mois glissants.

À la suite de résultats historiques, le groupe relève son objectif annuel de taux de marge opérationnelle courante à près de 13 à 15%, "anticipant un maintien du taux d’activité au-dessus de leur niveau normatif, une structure de coûts sous contrôle malgré une accélération prévue des investissements en RH (pour développer la capacité de recrutement du groupe et essayer de contenir un turnover qui reprend de la hauteur trimestre après trimestre)" pointe l'analyste. Il faut d'ailleurs désormais "considérer cet objectif de 15% comme le niveau normatif de profitabilité opérationnelle pour les prochaines années" selon Jean-Pierre Tabart.

Au 30 septembre 2021, le carnet de commande de Wavestone s'élevait ainsi à 3,9 mois, "témoignant d'une excellente visibilité commerciale" juge le groupe parisien. La dynamique positive observée au premier semestre se poursuit en outre au 3e trimestre, avec un taux d'activité des consultants encore supérieur au niveau normatif de 75% et des prix de ventes toujours solides se félicite Wavestone, qui se veut ainsi confiant pour l'avenir. Compte tenu de l'acquisition du cabinet de conseil "why innovation!", consolidé dans les comptes de Wavestone depuis le 1er novembre 2021, l'objectif de chiffre d'affaires annuel est marginalement relevé de 460 à 462 millions d'euros.

La conquête de l'international comme objectif

Le groupe a enfin profité de sa publication semestrielle pour dévoiler son nouveau plan stratégique, visant à atteindre 750 millions de chiffre d'affaires à horizon 2025, avec une marge opérationnelle courante maintenue autour de 15%. "Nous comprenons que l’objectif de croissance intègre des acquisitions (pour environ 150 millions de revenus additionnels), ce qui sous-tend une croissance organique moyenne de l’ordre de +6,5% sur 2022-2025 (sur la base de notre prévision de chiffre d'affaires de 467,5 millions d'euros pour l’exercice en cours)" se projette Jean-Pierre Tabart.

L’ambition de Wavestone, à travers ce nouveau plan baptisé "Impact", est de "reproduire à l'échelle internationale le succès de Wavestone en France". "Faire figurer 5 grands comptes non français dans son top 20 clients" à horizon 2025 représente l'un des objectifs de ce nouveau plan.

Quentin Soubranne - ©2021 BFM Bourse