Wal-mart stores : Wells Fargo rehausse sa cible, surpondère toujours

(CercleFinance.com) - Wells Fargo a relevé jeudi son objectif de cours sur Walmart de 155 à 170 dollars au lendemain d'une journée d'investisseurs marquée selon lui par une tonalité résolument positive.



L'analyste explique rester optimiste sur le géant américain de la distribution, dont le titre offre de son point de vue un profil 'très séduisant' compte tenu de l'incertitude qui domine l'environnement actuel.



Wells Fargo décrit un titre 'défensif', soulignant que le groupe tend à gagner des parts de marché au détriment de tous ses concurrents au sens large, tout en mettant en évidence la 'prudence' des prévisions communiquées par la société.



L'intermédiaire s'attend par ailleurs à ce que ses investissements commencent enfin à payer, jugeant dans cette optique le titre plutôt bon marché à condition de le percevoir comme un distributeur 'omnicanal' à forte composante technologique.



Wells Fargo, qui maintient sa recommandation 'surpondérer' sur le titre, indique avoir relevé ses prévisions de résultats sur le groupe pour les exercices 2023 et 2024.



