Wal-mart stores : Va proposer des produits financiers avec Ribbit

(CercleFinance.com) - Walmart a annoncé qu'il s'associerait à la société d'investissement Ribbit pour offrir à ses clients des produits financiers de nouvelle génération.



Le géant américain du commerce de détail a annoncé la création d'une nouvelle start-up fintech, qui sera détenue majoritairement et qui sera conçue pour développer et offrir 'des solutions financières modernes, innovantes et abordables'.



L'entreprise bénéficiera à la fois de la dimension de Walmart dans le secteur du détail et de l'expertise fintech de Ribbit pour offrir des solutions financières adaptées aux clients et aux partenaires de Walmart, ont déclaré les entreprises.



Fondée en 2012, Ribbit's possède la plateforme d'investissement mobile gratuite Robinhood, la plateforme technologique de consommation Credit Karma et Affirm, qui propose des options de paiement aux clients.



