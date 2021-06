Wal-mart stores : Signe un accord avec l'Elton John AIDS Foundation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Walmart et la Elton John AIDS Foundation unissent leurs forces pour lancer une nouvelle initiative pour aider à accélérer la fin du sida en Amérique. Ils annoncent ainsi le lancement de 'Breakthrough'.



' Cette nouvelle initiative vise à accélérer la fin du sida en Amérique en améliorant l'accès, l'éducation et la sensibilisation à des services et des tests de dépistage du VIH sûrs et pratiques dans le sud des États-Unis ' indique Walmart.



Le groupe explique qu'Il y a actuellement 250 000 personnes dans la région sud des États-Unis qui vivent avec le VIH mais n'ont pas accès au traitement, ce qui indique un besoin urgent de dépistage du VIH, d'éducation, de prévention et de ressources dans la région.



' Walmart s'engage à aider ses clients à vivre une vie meilleure et plus saine en rendant des soins de santé de qualité et abordables accessibles aux communautés que nous servons. L'engagement avec la Elton John AIDS Foundation est une extension importante de notre mission ', a déclaré Lori Flees, vice-présidente principale et chef de l'exploitation, Walmart Health & Wellness.



