Wal-mart stores : Relèvement des objectifs annuels

(CercleFinance.com) - Walmart annonce relever ses objectifs pour l'exercice en cours et viser désormais une croissance de son BPA ajusté 'dans le haut de la plage à un chiffre', et une baisse des ventes à taux de changes constants 'dans le bas de la plage à un chiffre'.



Sur son premier trimestre comptable, le géant de la distribution alimentaire a engrangé un BPA ajusté de 1,69 dollar, dépassant largement le consensus, avec un profit opérationnel de 6,9 milliards de dollars (+31,3% hors effets de changes).



Ses revenus se sont accrus de 2,7% à 138,3 milliards, dont une hausse de 6% des ventes en comparable (hors carburant) pour l'enseigne Walmart aux Etats-Unis, une hausse à laquelle le commerce en ligne a contribué à hauteur d'environ 3,6 points.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel