Wal-mart stores : Réalise un investissement dans DroneUp

(CercleFinance.com) - Walmart annonce un investissement dans DroneUp, le fournisseur national de livraison de drones à la demande.



Cet investissement est réalisé après avoir terminé des centaines de livraisons avec des drones depuis les magasins Walmart. ' Cela permet au groupe de poursuivre son travail de développement d'une solution évolutive de livraison du dernier kilomètre ' indique la direction.



DroneUp exploite un réseau de livraison de drones à la demande qui comprend une base de données de plus de 10 000 pilotes certifiés par la Federal Aviation Administration (FAA) dans des missions à l'échelle nationale.



' DroneUp a été le premier opérateur à utiliser la dérogation FAA 107.39, une opération qui permet d'effectuer des vols de livraison au-dessus de personnes et de véhicules en mouvement ' indique le groupe.



' DroneUp opère dans tous les États-Unis et est un fournisseur de services de drones gouvernemental autorisé pour 11 États américains au service d'organisations du secteur public ' rajoute le groupe.



