Wal-mart stores : Plan de 10.000 embauches au Canada

(CercleFinance.com) - Walmart fait part d'un plan d'embauche de 10.000 employés supplémentaires au Canada, pays où il opère actuellement plus de 400 magasins, sert plus de 1,5 million de clients par jour et emploie plus de 90.000 personnes.



Ce plan s'inscrit dans le sillage de l'annonce d'un investissement de 3,5 milliards de dollars dans ce pays au cours des cinq prochaines années, pour générer de la croissance 'en rendant les achats en ligne et en magasins plus simples, plus rapides et plus agréables'.



Ces recrutements concerneront des postes de commerce en ligne et dans les produits alimentaires frais (boulangerie, boucherie et produits laitiers frais), mais aussi des caissiers, des travailleurs d'entrepôts et des conducteurs.



