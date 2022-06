Wal-mart stores : Partenariat avec Omnicom dans les achats médias

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Walmart a annoncé mardi que Walmart Connect, son activité de vente d'espaces publicitaires, avait conclu un partenariat stratégique avec Omnicom Media, l'agence de services médias d'Omnicom Group.



L'accord, dévoilé à l'occasion du Cannes Lions Festival, est destiné à aider les annonceurs à s'adapter à la disparition des cookies tiers via la mise en place d'un écosystème utilisant les données propriétaires collectées directement par le géant de la distribution à partir de ses sites.



Plus spécifiquement, les campagnes cross-média appelées à viser les audiences de Walmart seront désormais orchestrées par Omni, le système d'exploitation développé par Omnicom.



L'objectif est de permettre aux annonceurs d'identifier les domaines et les applications de Walmart collant le plus précisément à leurs cibles.



Si le distributeur américain et Omnicom collaboraient depuis l'an dernier, il s'agit de la première fois que Walmart Connect signe un partenariat avec une agence.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.