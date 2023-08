Wal-mart stores : Objectifs relevés pour l'exercice en cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle, Walmart indique relever ses objectifs pour l'exercice en cours, anticipant désormais un BPA ajusté compris entre 6,36 et 6,46 dollars, à comparer à entre 6,10 et 6,20 dollars il y a trois mois.



De même, le numéro un mondial de la distribution anticipe maintenant, à taux de changes constants, une croissance de l'ordre de 7 à 7,5% de son profit opérationnel et une progression d'environ 4 à 4,5% de son chiffre d'affaires.



Sur son deuxième trimestre comptable (clos fin juillet), Walmart a engrangé un BPA ajusté de 1,84 dollar, en croissance de 4% en comparaison annuelle, et un profit opérationnel ajusté en hausse de 8,1% à 7,4 milliards de dollars.



Ses ventes ont augmenté de 5,7% à 161,6 milliards de dollars (+5,4% à changes constants), tirées notamment par un bond de 24% des ventes en ligne, tandis que sa marge brute s'est améliorée de 50 points de base à 24%.



