Wal-mart stores : Objectif de BPA abaissé pour l'exercice

(CercleFinance.com) - A l'occasion de ses trimestriels, Walmart indique abaisser sa prévision annuelle de BPA ajusté, l'attendant désormais en baisse d'environ 1% (et stable hors cessions) et non plus en croissance dans le milieu de la plage à un chiffre (+5 à 6% hors cessions).



Le numéro un mondial de la distribution remonte par contre ses attentes en termes de croissance du chiffre d'affaires hors effets de changes, la prévoyant désormais en progression de l'ordre de 4%, au lieu d'environ 3% en prévision précédente.



Sur son premier trimestre comptable, son BPA ajusté a baissé de 23% à 1,30 dollar, avec un profit opérationnel ajusté de 5,3 milliards de dollars pour des revenus en croissance de 2,4% à 141,6 milliards (+2,6% à changes constants).



