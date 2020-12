Wal-mart stores : Nouveaux bonus pour les collaborateurs

(CercleFinance.com) - Walmart fait part du versement de plus de 700 millions de dollars de bonus supplémentaires à ses collaborateurs aux Etats-Unis, portant ainsi à plus de 2,8 milliards l'ensemble des primes versées au cours de l'année 2020.



Le montant supplémentaire annoncé comprend 319 millions de dollars de bonus trimestriels pour la performance solide du troisième trimestre, ainsi que 388 millions de bonus spéciaux en remerciement de l'engagement des salariés durant la pandémie.



