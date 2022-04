Wal-mart stores : Le nouveau directeur financier salué par la Bourse

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Walmart gagne du terrain ce mercredi à la Bourse de New York après la nomination d'un nouveau directeur financier issu du secteur technologique.



Le géant américain de la grande distribution a annoncé hier soir que John Rainey, l'actuel directeur financier de PayPal, prendrait ses nouvelles fonctions au sein du groupe de supermarchés en date du 6 juin prochain.



Les investisseurs espèrent que son arrivée confirmera l'élan favorable dont bénéficie le distributeur dans le numérique, où ses efforts s'avèrent pour le moment payants puisque ses ventes en ligne ont bondi de 70% au cours des deux dernières années.



Au cours de ses sept années passées à la direction financière de PayPal, dont le titre cédait plus de 3% ce matin, John Rainey a notamment contribué à l'innovation, au renforcement du positionnement mondial et à la solidité financière du spécialiste des paiements électroniques.



Depuis sa nomination, en septembre 2015, le cours de l'action PayPal a plus que triplé.



Coté sur le Dow Jones, le titre Walmart progressait de 1,4% mercredi matin, alors que l'indice de référence ne gagnait que 0,1% au même moment.



