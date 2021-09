Wal-mart stores : Le Litecoin bientôt accepté comme moyen de paiement

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Walmart a annoncé lundi la signature d'un partenariat 'majeur' avec le Litecoin, une crypto-monnaie que le géant américain de la distribution compte désormais accepter comme méthode de paiement en ligne.



Le groupe de Bentonville (Arkansas) justifie sa décision, qui sera effective à compter du 1er octobre, par l'engouement qui entoure actuellement le développement des devises numériques.



'La dynamique et l'enthousiasme dont fait l'objet l'utilisation des crypto-monnaies est indéniable et nous nous devons de rendre le shopping sur Internet facile à nos clients', a expliqué Doug McMillon, le directeur général de Walmart.



'En tant que leader du commerce électronique, nous sommes tenus d'apporter ce type d'innovations dans le cadre de notre expérience en ligne', a-t-il ajouté.



Le patron de Walmart met en évidence un certain nombre d'avantages liés à l'utilisation de la crypto-monnaie, dont un transfert de fonds quasi-instantané ainsi que des commissions presque nulles.



Développé en 2011 par Charlie Lee, un ancien employé de Google, le Litecoin est l'une des cryptomonnaies les plus anciennes, dont le but est de proposer une version plus rapide et moins chère au bitcoin.



Le cours du Litecoin s'est envolé de plus de 25% lundi cette annonce, avant d'effacer tous ses gains initiaux. Le prix de l''altcoin' (alternative au bitcoin) recule actuellement de 1,5%.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.