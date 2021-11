Wal-mart stores : Le départ du directeur financier prévu en 2023

(CercleFinance.com) - Walmart a annoncé lundi le départ programmé de son directeur financier, Brett Biggs, qui quittera le groupe début 2023 après 22 ans passés au sein du numéro un mondial de la grande distribution.



Le détaillant explique que Biggs conservera son rôle jusqu'à ce que son successeur soit désigné, un processus pour lequel il compte aussi bien considérer des candidats internes qu'externes.



Biggs - un ancien consultant de Price Waterhouse - avait rejoint Walmart en 2000 et pris ses fonctions de directeur financier en 2015.



Le titre Walmart s'inscrivait en baisse lundi à la Bourse de New York suite à cette annonce, alors que le Dow Jones amorçait au même moment un rebond de près de 0,5%.



