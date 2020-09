Wal-mart stores : Lance son nouveau service Walmart +

(CercleFinance.com) - Walmart annonce le lancement de son nouveau service, Walmart +. Le géant américain de la vente au détail souhaite ainsi gagner des parts de marché à Amazon Prime.



Le programme permettra aux clients de bénéficier d'une livraison gratuite illimitée dans les magasins, des remises sur le carburant dans près de 2 000 stations-service et d'accéder à des outils qui accélèrent les achats, a déclaré la société.



Les adhérents profiteront de la livraison gratuite et illimitée de plus de 160 000 produits, à travers le réseau des 4 700 magasins de l'enseigne.



Les clients pourront aussi bénéficier du paiement rapide et sans contact, à travers le Scan & Go proposé via l'application Walmart.



L'adhésion coûtera 98 dollars par an, ou 12,95 dollars par mois, y compris une période d'essai gratuite de 15 jours.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur WAL-MART STORES en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok