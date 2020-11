Wal-mart stores : Jefferies reste à 'achat', remonte sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies réitère sa recommandation 'achat' sur Walmart avec un objectif de cours rehaussé de 165 à 170 dollars, anticipant de la part du géant de la grande distribution des résultats solides au titre de son troisième trimestre, le 17 novembre.



Le broker estime que ses ventes en comparable se sont améliorées au cours du trimestre écoulé, le groupe ayant selon lui 'bénéficié d'une alimentation à domicile soutenue, de l'adoption de l'omnicanal et d'une saison des fêtes plus précoce'.



Jefferies table ainsi sur une croissance de 4,5% des ventes à surface comparable aux Etats-Unis, contre 3,8% en consensus. 'Des perspectives de hausse soutiennent un multiple légèrement plus élevé à moyen terme', pense-t-il par ailleurs.



