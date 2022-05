Wal-mart stores : Jefferies reste à achat, réduit sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' sur Walmart, mais abaisse son objectif de cours de 175 à 155 dollars, dans le sillage de ses estimations pour le géant de la distribution au lendemain d'une publication trimestrielle qui 'a surpris sur plusieurs fronts'.



S'il reconnait que les ventes ont dépassé les attentes et que les gains de part de marché sont évidents, le broker pointe que le niveau notable d'inflation réalisé et à venir, et s'interroge sur le changement du comportement des consommateurs en réponse à celui-ci.



